Rafa Marin, difensore spagnolo del Napoli, ha parlato in conferenza stampa del proprio futuro

Non è stata un’annata semplice per Rafa Marin, arrivato la scorsa estate al Napoli come rinforzo in difesa ma utilizzato davvero poco da Antonio Conte.

Il centrale ha sì concluso la stagione vincendo lo Scudetto, ma giocando solamente 6 partite in totale. E questo, ovviamente, lo ha portato a riflettere sul proprio futuro.

Direttamente dalla Slovacchia, dove è impegnato con l’Under 21 spagnola per gli Europei, il classe 2002 ha ricevuto in conferenza stampa una domanda riguardante la propria situazione contrattuale, lasciando però aperte le porte a qualsiasi situazione.

“Ho ancora un contratto con il Napoli“: ha dichiarato il difensore, che poi ha spiegato nel dettaglio come ha vissuto l’annata.

Napoli, le parole di Rafa Marin

Prima di tutto, Rafa Marin ha affermato: “Come ho già detto in altre occasioni, ho ancora un contratto con il Napoli. È vero che quest’anno non sono riuscito a divertirmi in campo quanto avrei voluto. Ma sono migliorato sotto molti aspetti, soprattutto fisicamente e mentalmente. Qualunque cosa accada, accadrà“.

E poi ha concluso: “In questo momento sono concentrato al 100% sulla partita di domani e su qualsiasi cosa accada dopo, ma sempre con la nazionale”.