Le scelte di Antonio Conte e Qurban Qurbanov sui 22 titolari che scenderanno in campo per Napoli-Qarabag

Napoli e Qarabag stanno per scendere in campo in questa quinta giornata di League Phase di Champions League.

La squadra di Antonio Conte è chiamata a una vittoria dopo aver conquistato solo 4 punti sui 12 disponibili nelle prime quattro giornate. Una vittoria metterebbe in corsa gli azzurri verso un posto nelle prime 24.

Il Qarabag è senza dubbio la rivelazione di questa League Phase di Champions League. La squadra azera ha conquistato ben 7 punti in 4 partite vincendo contro Benfica e Copenaghen e pareggiando contro il Chelsea.

Di seguito le scelte ufficiali sui 22 titolari che scenderanno in campo.

Le formazioni ufficiali di Napoli-Qarabag

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrhamani, Buongiorno; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Olivera; Neres, Lang; Hojlund. All. Conte

QARABAG (4-2-3-1): Kochalski; Silva, Mustafazade, Medina, Jafarguliyev; Bicalho, Jankovic; Leandro Andrade, Zoubir, Addai; Duran. All. Gurbanov