Rasmus Hojlund ha sbagliato un calcio di rigore al 60′ di Napoli-Qarabag, poi il gol di McTominay e il raddoppio su autogol

Al decimo del secondo tempo Di Lorenzo viene colpito sulla caviglia sinistra da Jankovic in area.

Il giocatore del Quarabag nella caduta, ha sfiorato il difensore del Napoli impedendogli di proseguire l’azione.

L’arbitro Marciniak ha deciso di assegnare il calcio di rigore. Tutto vano però, perché Rasmus Hojlund si fa parare il tiro da Kochalski.

5 minuti dopo ci ha pensato Scott McTominay, bravo a mettere in rete una respinta del portiere avversario sugli sviluppi di calcio d’angolo. Gli azzurri raddoppiano al 72′ grazie a un autogol dello stesso portiere del Qarabag.

Succede di tutto al Maradona

Il rigore e i due gol successivi hanno seguito però un episodio che ha generato apprensione, soprattutto sulla panchina del Qarabag. Colpito da una pallonata, il difensore colombiano Medina è caduto a terra, privo di sensi. Dopo i primi soccorsi si è rialzato e ha provato a continuare, dimostrandosi però spaesato nell’occasione del rigore di Hojlund.

In visibile difficoltà, il giocatore si è accasciato a terra, e poco dopo il suo allenatore Gurbanov ha deciso di toglierlo dal campo: al suo posto è entrato Mmaee.