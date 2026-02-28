Napoli, la probabile formazione contro l’Hellas Verona

La probabile formazione del Napoli e le possibili scelte di Conte per la trasferta di campionato contro l’Hellas Verona

Il Napoli si prepara a tornare in campo dopo la sconfitta contro l’Atalanta, che ha causato diverse polemiche nel post partita.

Gli azzurri sfideranno in trasferta l’Hellas Verona sabato 28 febbraio, tenendo d’occhio soprattutto il match tra Roma e Juventus il giorno successivo: i giallorossi hanno gli stessi punti della squadra di Conte.

L’allenatore del Napoli dovrà rinunciare ancora a Frank Anguissa per la gara contro i gialloblù: il centrocampista rimarrà fuori dai convocati.

Di seguito le possibili scelte per la partita con il Verona.

La probabile formazione del Napoli contro l’Hellas Verona

Tra i pali dovrebbe esserci Meret, invece va verso la conferma linea a tre composta da Beukema, Juan Jesus e Buongiorno. A centrocampo, come dicevamo, non ci sarà di nuovo Anguissa: in mezzo Lobotka e Elmas si candidano ancora a una maglia da titolari, mentre sugli esterni possono tornare Politano e Spinazzola. Alle spalle di Højlund, che agirà come unica punta, ci sarà ancora la coppia Alisson Santos-Vergara.

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Beukema, Juan Jesus, Buongiorno; Politano, Lobotka, Elmas, Spinazzola; Alisson Santos, Vergara; Højlund. Allenatore: Antonio Conte.

Dove vedere Hellas Verona-Napoli in tv e in streaming

Hellas Verona e Napoli si affrontano sabato 28 febbraio allo stadio Bentegodi di Verona, fischio d’inizio alle 18.

La partita sarà visibile in diretta tv e streaming sull’app DAZN.