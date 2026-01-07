Napoli, la probabile formazione contro il Verona
La probabile formazione del Napoli di Antonio Conte in vista della sfida contro il Verona di Paolo Zanetti.
Napoli e Verona si affronteranno mercoledì sera allo stadio Diego Armando Maradona, nel match valido per la diciannovesima giornata di Serie A.
Gli azzurri arrivano all’appuntamento forti del successo per 2-0 all’Olimpico contro la Lazio, risultato che ha permesso alla squadra di Conte di restare pienamente in scia delle due milanesi nella corsa al titolo. I
Il Verona, invece, è reduce da due sconfitte consecutive e si trova invischiato nella lotta per non retrocedere.
Il Napoli punta a un’altra vittoria casalinga per provare a salire almeno temporaneamente in vetta alla classifica.
La probabile formazione del Napoli
Antonio Conte dovrebbe confermare il 3-4-3 visto nelle ultime uscite, con qualche novità rispetto all’undici sceso in campo contro la Lazio. In difesa è pronto a rientrare Buongiorno, che riprende il posto di Juan Jesus accanto a Rrahmani, con Di Lorenzo a completare il terzetto davanti a Milinkovic-Savic.
Sugli esterni di centrocampo Politano agirà a destra, mentre a sinistra resta aperto il ballottaggio tra Spinazzola e Gutiérrez, con quest’ultimo leggermente favorito per una maglia da titolare. In mezzo al campo spazio alla regia di Lobotka, affiancato da McTominay. In attacco l’infortunio di Neres cambia le gerarchie: Lang dovrebbe partire sulla fascia sinistra, mentre Elmas si sposta a destra, a supporto di Hojlund, riferimento centrale del tridente.
NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Gutiérrez; Elmas, Hojlund, Lang. Allenatore: Antonio Conte
Dove vedere Napoli-Verona in tv e streaming
La sfida tra Napoli e Verona si giocherà mercoledì allo stadio Diego Armando Maradona. Il match sarà trasmesso in diretta sui canali DAZN.
Per quanto riguarda lo streaming, la partita sarà disponibile anche sull’app di DAZN, accessibile da smartphone, tablet, smart TV e PC.