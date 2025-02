Napoli, la probabile formazione contro l’Udinese

Le possibili scelte di Antonio Conte per la gara del suo Napoli contro l’Udinese di Runjaic in programma domenica 9 febbraio alle 20:45

Il Napoli arriva alla gara contro l’Udinese di Runjaic dopo il pareggio della scorsa giornata contro la Roma all’Olimpico in cui gli azzurri si sono fatti rimontare negli ultimi minuti.

Prima del pareggio contro i giallorossi gli uomini di Conte avevano conquistato 7 vittorie consecutive in campionato. L’ultima sconfitta, infatti, risale all’8 dicembre contro la Lazio.

La sconfitta dell’Inter contro la Fiorentina nel recupero di giovedì 6 febbraio, però, ha dato la certezza del primo posto in solitaria agli azzurri.

Per la gara contro i bianconeri Antonio Conte dovrebbe schierare lo stesso identico 11 che ha conquistato 1 punto la scorsa settimana contro la Roma.

La probabile formazione del Napoli contro l’Udinese

Antonio Conte per la gara del suo Napoli contro l’Udinese schiererà il solito 4-3-3. In porta ci sarà Meret con davanti la linea a 4 difensiva composta da Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Spinazzola. A centrocampo, invece, spazio al trio Lobotka–Anguissa–McTominay. In attacco a supporto del centravanti, che sarà Lukaku, agiranno Neres e Politano.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres. Allenatore: Antonio Conte.

Dove vedere Napoli-Udinese in streaming e TV

La gara tra il Napoli e l’Udinese, in programma domenica 9 febbraio alle ore 20:45, sarà visibile in TV su DAZN. In streaming, invece, la visione sarà possibile tramite l’app di DAZN.