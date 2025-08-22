Napoli, la probabile formazione contro il Sassuolo

Le possibili scelte di Antonio Conte per la prima gara della prossima Serie A del suo Napoli contro il Sassuolo

Si avvicina l’esordio del Napoli nel prossimo campionato di Serie A. Gli azzurri, infatti, giocheranno domani in trasferta contro il Sassuolo domani, 23 agosto, alle 18:30.

Arrivano alla gara dopo la vittoria nell’ultima amichevole precampionato contro l’Olympiakos per 2-1 con le reti di Politano e Lucca.

Proprio nella partita contro il club greco Antonio Conte ha perso per infortunio Lukaku che salterà la prima parte del prossimo campionato.

Per il Sassuolo, quindi, come centravanti l’allenatore del Napoli si affiderà a Lorenzo Lucca.

La probabile formazione del Napoli contro il Sassuolo

Antonio Conte per la gara contro il Sassuolo si affiderà a un nuovo modulo: il 4-1-4-1. In porta dovrebbe esserci Milinkovic-Savic, che parte favorito rispetto a Meret. Linea a 4 difesa che sarà composto da Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Olivera. Davanti ai quattro difensori, poi, in cabina di regia spazio a Lobotka. Dietro al centravanti, che sarà Lucca, agiranno Politano, Anguissa, De Bruyne e McTominay.

NAPOLI (4-1-4-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Lucca. Allenatore: Antonio Conte.

Dove vedere Sassuolo-Napoli in streaming e TV

La gara tra il Sassuolo e il Napoli, in programma per sabato 23 agosto alle 18:30 e valida per la 1ª giornata di Serie A, sarà visibile su DAZN. Lo streaming, invece, sarà disponibile sull’app di DAZN: