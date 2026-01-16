Le possibili scelte di Antonio Conte per Napoli-Sassuolo

Dopo non essere andati oltre lo 0-0 nel recupero della sedicesima giornata contro il Parma, i campioni d’Italia del Napoli devono riprendere il proprio cammino, per non lasciare ulteriore terreno alle due davanti.

Sono diventati 6, infatti, i punti di distacco dal primo posto dell’Inter, mentre 3 sono quelli dal secondo del Milan. Contro il Sassuolo sarà quindi necessario vincere.

Antonio Conte si avvicina al recupero di qualche infortunato, come Anguissa, che comunque non sarà ancora in campo contro i neroverdi.

Per questo, l’allenatore confermerà gran parte degli uomini mandati in campo nell’ultimo periodo.

La probabile formazione

In porta ci sarà come sempre Milinkovic-Savic, mentre in difesa tornerà dal primo minuto Juan Jesus, rimasto a riposo forzato nell’ultima partita causa squalifica. Insieme a lui, Di Lorenzo e Rrahamani completeranno il trio difensivo. Sulla corsia di destra ci sarà Politano, mentre a sinistra è quasi certo il ritorno di Spinazzola da titolare. In mezzo i soliti Lobotka e McTominay. Davanti l’unico dubbio è Neres, che ha accusato dolore nel recupero contro il Parma e che Conte potrebbe decidere di gestire in vista del ritorno in Champions. Ci saranno di certo, invece, Hojlund ed Elmas.

NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Neres, Hojlund, Elmas. Allenatore: Conte

Dove vedere Napoli-Sassuolo in tv e streaming

La sfida del Maradona, valida per la ventunesima giornata di Serie A, si giocherà sabato 17 gennaio, con calcio d’inizio alle 18:00.

Sarà possibile vedere la partita in diretta tv su Sky Sport, oltre che in streaming su Sky Go, DAZN e Now Tv.