Napoli, la probabile formazione contro la Roma: si rivede McTominay

Redazione 13 Febbraio 2026
Scott McTominay, centrocampista del Napoli (IMAGO)
Il Napoli si prepara ad affrontare la Roma nella 25ª giornata della Serie A: la probabile formazione di Antonio Conte

Dopo la beffa dell’eliminazione dalla Coppa Italia arrivata ai rigori contro il Como, il Napoli torna ad affrontare il campionato.

Prossimo avversario in Serie A la Roma, per quella che si prospetta essere uno dei big match di giornata in scena al Maradona.

Entrambe le squadre, divise da soli tre punti in classifica (in vantaggio il Napoli a 49), stanno puntando alla qualificazione in Champions League.

Anche per questo, oltre che per la classe dei giocatori che scenderanno in campo, la gara di domenica 15 febbraio alle 20:45 si prospetta essere piena di fasciano. Di seguito, intanto, la probabile formazione della squadra di Antonio Conte.

La probabile formazione del Napoli contro la Roma

Con Milinkovic-Savic confermato in porta ci sarà un cambio forzato per Conte vista la squalifica di Juan Jesus arrivata dopo l’espulsione contro il Genoa. Al suo posto spazio a Beukema con Rrahmani e Buongiorno sul centro sinistra (resta viva l’opzione Oliveira). A centrocampo Lobotka e il ritorno di Scott McTominay, lasciato a riposo tutta la settimana. Sugli esterni Spinazzola a sinistra e a destra possibile il ritorno di Politano. Confermato poi l’attacco formato da Vergara, Elmas e Hojlund.

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Elmas; Hojlund. All. Antonio Conte.

Napoli, Antonio Conte (imago)
Dove vedere la gara in tv e streaming

Il big match tra Napoli e Roma, in programma per domenica 15 febbraio alle 20:45, sarà trasmessa in diretta tv su Dazn o al canale 214 di Sky per i specifici abbonati.

Inoltre, sarà possibile seguire la partita in streaming sull’app di Dazn.