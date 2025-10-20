Napoli, le possibili scelte per il PSV: Lucca in vantaggio per l’attacco
Le novità di formazione del Napoli in vista della trasferta europea di Eindhoven contro il PSV: Lucca favorito in attacco
Il Napoli è pronto a partire per Eindohoven in vista della terza giornata di League Phase di UEFA Champions League.
Gli azzurri sono alla ricerca dei primi punti in trasferta dopo aver ottenuto la vittoria al Maradona contro lo Sporting di Lisbona.
Antonio Conte è alle prese con alcuni dubbi di formazione, dati soprattutto dai diversi problemi fisici accusati dai suoi giocatori nelle ultime settimane
Senza Hojlund, ancora out dopo il Torino, il favorito in attacco è Lorenzo Lucca, come raccolto da Francesco Modugno di SkySport. Ambrosino — fresco di rinnovo fino al 2030 — è pronto a subentrare.
Le novità in vista del PSV
Assente all’Olimpico Grande Torino anche Scott McTominay, la cui titolarità dipenderà tanto da lui, dalle sue sensazioni, anche se i segnali dall’allenamento non sono del tutto positivi. La trasferta di Eindhoven sarà la partita di Lang, che contro la sua ex squadra spera di trovare la prima titolarità della stagione.
Dietro dovrebbero partire titolare Beukema e Buongiorno, con Juan Jesus che sarebbe l’alternativa sul centro-destra.