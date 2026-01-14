Napoli, la probabile formazione contro il Parma

La probabile formazione del Napoli di Antonio Conte per il recupero della sfida contro il Parma

Il Napoli di Antonio Conte si prepara a tornare in campo dopo aver pareggiato per 2-2 il big match contro l’Inter nell’ultima giornata.

Al Maradona, in occasione del recupero del sedicesimo turno di Serie A, arriverà il Parma.

I partenopei vogliono ritrovare il successo dopo due pareggi consecutivi. Obiettivo: rimanere sulla scia delle milanesi.

Andiamo a vedere nel dettaglio le possibili scelte di Conte per la partita.

La probabile formazione del Napoli contro il Parma

Tra i pali c’è Milinkovic Savic, con Meret che ha rimediato un trauma distorsivo alla spalla sinistra in allenamento proprio quando stava per vedere la luce del rientro. Possibile turno di riposo per Spinazzola e Juan Jesus. Di Lorenzo potrebbe scalare in posizione di braccetto completando il terzetto difensivo insieme a Rrahmani e Buongiorno. Mazzocchi e Olivera sono pronti sulle corsie. A centrocampo intoccabili Lobotka e McTominay, mentre in avanti Lang è favorito su Elmas. A completare il tridente Hojlund e Politano.

NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Mazzocchi, Lobotka, McTominay, Olivera; Politano, Højlund, Lang. Allenatore: Antonio Conte (squalificato, in panchina Stellini)

Dove vedere Napoli-Parma in tv e in streaming

Napoli e Parma si sfideranno mercoledì 14 gennaio allo Stadio Maradona di Napoli, fischio d’inizio alle ore 18.30.

La partita sarà visibile in diretta tv su DAZN, oppure in streaming sempre tramite l’app di DAZN.