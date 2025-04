Napoli, la probabile formazione contro il Monza

Le possibili scelte di Antonio Conte per Monza-Napoli

Entra sempre più nel vivo la lotta Scudetto, ormai ridotta a una corsa a due tra Inter e Napoli (qui i calendari delle due squadre a confronto).

La prossima giornata, che sarà la 33esima di campionato, vedrà scendere in campo prima il Napoli, che vincendo potrà mettere pressione ai nerazzurri, agganciandoli almeno momentaneamente.

La squadra di Antonio Conte ha una trasferta sulla carta abbordabile, sul campo di un Monza che sembra ormai condannato alla retrocessione in Serie B.

Gli azzurri non dovranno sbagliare per poi sperare in un assist del Bologna contro l’Inter il giorno dopo. Di seguito, la formazione che Conte potrebbe mandare in campo.

La probabile formazione

Antonio Conte per la partita contro il Monza dovrebbe schierare un 4-3-3, consapevole però che dovrà fare a meno di Juan Jesus e di Buongiorno in difesa. I 4 dietro saranno molto probabilmente quindi Di Lorenzo, Rarhmani, Marin e Olivera. In mezzo al campo spazio ad Anguissa, Lobotka e MCTominay, alle spalle del tridente d’attacco composto da Neres, Lukaku e Politano.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Marin, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Neres, Lukaku, Politano. All.: Antonio Conte

Dove vedere Monza-Napoli in tv e streaming

La partita tra Monza e Napoli, valida per la 33esima giornata di Serie A, si giovherà sabato 19 aprile alle 18:00, all’U-Power Stadium di Monza.

La gara sarà visibile in diretta esclusiva su DAZN, visibile anche in tv sul canale 214 di Sky per tutti gli abbonati al servizio “Zona DAZN”.