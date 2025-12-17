Napoli, la probabile formazione contro il Milan in Supercoppa

La probabile formazione del Napoli in vista del match contro il Milan, valido per la semifinale di Supercoppa Italiana

Dopo le ultime due sconfitte contro Benfica e Udinese, il Napoli è alla ricerca del riscatto in Supercoppa, dove potrebbe alzare il secondo trofeo del 2025.

Ad attendere gli azzurri in semifinale, in programma giovedì 18 dicembre alle 21:00 ci sarà il Milan, finalista della scorsa Coppa Italia. I rossoneri sono campioni in carica in Supercoppa, e cercheranno di confermarsi.

Continua l’emergenza infortuni, soprattutto in mezzo al campo, per la squadra di Antonio Conte, che sarà quindi costretto a scelte quasi obbligate.

Vediamo di seguito la probabile formazione del Napoli in vista della prima semifinale di Supercoppa Italiana.

Napoli, la probabile formazione in vista del Milan

Per la partita contro i rossoneri, seconda sfida tra Conte e Allegri in stagione, l’allenatore azzurro non ha molte possibilità di formazione. In porta Milinkovic-Savic partirà dal 1′, e dovrebbe essere protetto dalla linea a 3 composta da Di Lorenzo, Rrahmani e Buongiorno. In mezzo Lobotka, rientrato contro l’Udinese, potrebbe giocare al fianco di McTominay, con Politano e Spinazzola ai lati. Davanti ancora Neres, insieme a Elmas – leggermente in vantaggio su Lang – con Hojlund. Da vedere se troverà spazio Romelu Lukaku, convocato per la prima volta dopo l’infortunio estivo.

NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Neres, Hojlund, Elmas. Allenatore: Antonio Conte.

Dove vedere la partita in diretta TV e streaming

La sfida tra Napoli e Milan sarà in onda in chiaro su Italia 1 giovedì 18 dicembre alle 20:00. Lo streaming sarà invece disponibile sull’app Mediaset Infinity.