La probabile formazione del Napoli in vista della sfida contro il Milan: le possibili scelte di Antonio Conte.

Terminata la pausa nazionali è il momento di tornare a pensare alla Serie A.

Il Napoli di Antonio Conte è al momento secondo in classifica e vorrà vincere a ogni costo per avvicinarsi all’Inter, ma dovrà fare i conti con un Milan alla ricerca di punti.

Per gli azzurri, che sono reduci da una vittoria, tre pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque partite giocate, si prospetta quindi una partita ricca di emozioni.

Ma come scenderà in campo la squadra di Conte? Andiamo alla scoperta della probabile formazione.

Napoli, la probabile formazione contro il Milan

In porta Meret, con Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno e Olivera a comporre la linea di difesa. Centrocampo a quattro con Politano, Gilmour, Lobotka e McTominay, con Lukaku e Raspadori in attacco. Nonostante il recupero di Neres, quindi, l’attaccante italiano è ancora favorito. In fase di possesso il 4-4-2 potrebbe diventare tranquillamente un 3-5-2, con Olivera e Politano larghi sulle fasce.

Napoli (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Politano, Gilmour, Lobotka, McTominay; Lukaku, Raspadori. All.: Conte

Dove vedere Napoli-Milan in tv e in streaming

La partita tra Napoli e Milan andrà in scena domenica 30 marzo alle 20:45 allo Stadio Maradona di Napoli.

Il match sarà visibile in tv e in streaming in esclusiva dall’app di Dazn.