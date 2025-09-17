Le possibili scelte di Antonio Conte in vista della sfida all’Etihad

La prima di Conte in Champions League con gli azzurri e il ritorno di Kevin De Bruyne all’Etihad: sono questi i due temi principali di Manchester City-Napoli, in programma per giovedì 18 settembre alle 21:00.

Gli uomini di Conte arrivano alla gara dopo la vittoria in campionato contro la Fiorentina per 3-1. Per il Napoli tre vittorie nelle prime giornata di Serie A.

Gli uomini di Guardiola, invece, nell’ultima giornata di Premier League hanno battuto 3-0 il Manchester United. Nelle prime 4 di campionato, però, hanno raccolto solamente 6 punti.

Per la sfida contro il Manchester City, Antonio Conte dovrebbe schierare lo stesso Napoli che ha vinto in trasferta contro la Fiorentina.

Napoli, la probabile formazione contro il Manchester City

NAPOLI (4-1-4-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Højlund. Allenatore: Antonio Conte.

Dove vedere Manchester City-Napoli in diretta tv e streaming

La gara tra Manchester City e Napoli, in programma giovedì 18 settembre alle ore 21, sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport (252) e in streaming su Sky Go e NOW.