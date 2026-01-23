La probabile formazione schierata da Antonio Conte in vista della sfida di Serie A tra Juventus e Napoli.

Sarà ancora una volta Spalletti contro Conte. Passato e presente che si sfidano questa volta sullo sfondo dell’Allianz Stadium di Torino.

Per il match il Napoli recupera Lukaku che andrà in panchina. Brutte notizie per Anguissa che continua le terapie e difficilmente sarà convocato. Da valutare anche le condizioni di Spinazzola dopo la contusione rimediata in Danimarca.

Il fischio d’inizio della sfida, valida per la 22esima giornata di Serie A, quindi è fissato per domenica 25 gennaio alle ore 18.

Ecco, di seguito, la probabile formazione schierata da Antonio Conte.

Napoli, la probabile formazione contro la Juventus

Conte dovrebbe ripartire con lo stesso 11 titolare della sfida di Champions League con il Copenhagen. Tra i pali ci sarà il solito Milinkovic-Savic. Difesa a tre con Buongiorno centrale affiancato da Di Lorenzo e Juan Jesus. A centrocampo vedremo Lobotka e McTominay accompagnati da Gutierrez e Spinazzola esterni. Il tridente d’attacco sarà composto da Vergara, Hojlund ed Elmas.

NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Buongiorno, Juan Jesus; Gutierrez, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Hojlund, Elmas.

Dove vedere Juventus-Napoli in tv e streaming

La partita tra Juventus e Napoli, in programma domenica 25 gennaio alle ore 18, sarà visibile in tv su Sky Sport, Now Tv e DAZN.

Sarà possibile seguire il match anche in streamong attraverso l’app di Sky Go, Now Tv e DAZN.