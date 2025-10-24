Napoli, la probabile formazione contro l’Inter

Le possibili scelte di Antonio Conte per la gara del Napoli contro l’Inter di Cristian Chivu, in programma sabato alle 18:00

Dopo la brutta sconfitta in Champions League il Napoli di Antonio Conte sarà impegnato in campionato contro l’Inter di Cristian Chivu.

Gli azzurri arrivano alla gara dopo il 6-2 subito in Olanda contro il PSV Eindhoven e la sconfitta 1-0 contro il Torino di Marco Baroni.

Più in generale nelle ultime 5 gli uomini di Conte hanno raccolto 3 sconfitte (Milan, Torino, PSV) e 2 vittorie, contro Sporting CP e Genoa.

Contro l’Inter di Cristian Chivu ci sarà qualche cambio nell’11 titolare del Napoli per Antonio Conte che recupera anche Hojlund in attacco.

La probabile formazione del Napoli contro l’Inter

Antonio Conte contro l’Inter schiererà il suo Napoli con l’ormai consueta 4-1-4-1. In porta ci sarà Meret, che torna titolare dopo la panchina in Champions League. In difesa, invece, spazio al quartetto Di Lorenzo–Beukema–Buongiorno–Spinazzola. In cabina di regia Gilmour, con Lobotka ancora inforutnato, e davanti a lui a destra Politano, a sinistra McTominay e al centro il duo Anguissa–De Bruyne. In attacco tornerà Hojlund che ha recuperato dall’infortunio che lo ha tenuto fuori contro il Torino e il PSV Eindhoven.

NAPOLI (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola; Gilmour; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Hojlund. Allenatore: Antonio Conte.

Dove vedere Napoli-Inter in streaming e TV

La gara tra Napoli e Inter, in programma sabato 25 ottobre alle 18:00 e valida per l’8ª giornata di Serie A, sarà visibile su DAZN. Lo streaming, invece, sarà disponibile sull’app di DAZN.