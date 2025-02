Le possibili scelte di Antonio Conte in vista del big match casalingo contro l’Inter di Inzaghi

Tre punti che valgono doppio, per una sfida che può determinare la corsa scudetto.

Antonio Conte e la sua rosa si prepara per il big match di sabato 1 marzo tra Napoli e Inter.

Attualmente divise da un solo punto (57 per in neroazzurri, 56 per il Napoli), la gara potrebbe dare una svolta al campionato.

Di seguito, le possibili scelte di Antonio Conte per il big match del “Maradona”.

Napoli, la probabile formazione contro l’Inter

Antonio Conte si affiderà, come per quanto visto a Como, al 3-5-2. Con Meret confermato tra i pali, il primo ballottaggio è a centrocampo: a causa dell’assenza di Anguissa (infortunato), c’è attualmente Billing in vantaggio su Gilmour.

Sugli esterni, spazio a Politano e Spinazzola (con Olivera che ha diversi minuti nelle gambe). In attacco si va verso la conferma della coppia formata da Lukaku e Raspadori.

Dove vedere Napoli-Inter in tv e streaming

La partita tra Napoli e Inter in programma sabato 1 marzo alle ore 18 allo stadio “Diego Armando Maradona”, sarà visibile su DAZN.

Per assistere al match è necessario un abbonamento, e si dovrà poi scaricare l’applicazione di DAZN su smartphone, smart tv, tablet, pc e console.