La probabile formazione del Napoli in vista della sfida di San Siro contro l’Inter di Cristian Chivu.

Il Napoli si prepara a uno snodo molto importante per le sorti del campionato. La sfida di San Siro contro l’Inter è l’occasione per riscattare il pareggio del Maradona contro il Verona e recuperare punti nella lotta scudetto.

L’avversario è proprio l’Inter che nell’ultimo turno ha guadagnato due punti sulla squadra allenata da Conte e sul Milan, fermato a San Siro sul risultato di 1-1 contro il Genoa.

Tra indisponibili, squalificati e rotazioni, andiamo a scoprire quali dovrebbero essere gli 11 che partiranno dal primo minuto in casa Napoli.

Di seguito le probabili scelte di Conte.

La probabile formazione del Napoli

Antonio Conte dovrebbe riproporre la linea a tre formata da Di Lorenzo, Rrahmani e Juan Jesus. Tutto, però, ruota attorno alla presenza o meno di Neres. Se dovesse alla fine farcela a recuperare dall’infortunio allora giocherà lui, in caso contrario Politano avanzerà sulla linea degli attaccanti e Di Lorenzo tornerà largo a destra. In questo senso sarà decisivo il provino di sabato 10 gennaio per sciogliere i dubbi.

NAPOLI (3-4-3, probabile formazione): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Neres, Hojlund, Elmas. All. Conte

Dove vederla in tv

Il match di San Siro tra Inter e Napoli è in programma alle ore 20:45 di domenica 11 gennaio 2026 ed è valido per la ventesima giornata di Serie A.

La gara sarà visibile in diretta e streaming su DAZN.