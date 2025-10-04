Napoli, la probabile formazione contro il Genoa
Le probabili scelte di Antonio Conte per il match del Diego Armando Maradona tra Napoli e Genoa.
Il Napoli torna in campo dopo le fatiche di metà settimana in Champions League contro lo Sporting CP.
L’obiettivo sono i tre punti, mancati nell’uscita contro il Milan a San Siro, dove i rossoneri hanno vinto per 2-1.
Tra rotazioni, infortuni e ricambi il Napoli dovrebbe presentarsi così in campo.
Di seguito le probabili scelte di Conte.
La probabile formazione del Napoli
Conte dovrebbe proporre lo stesso undici tipo visto ultimamente in campionato, con qualche cambio rispetto all’ultima uscita in Champions League contro lo Sporting CP. In porta dovrebbe tornare Meret, mentre sulle fasce difensive torneranno Di Lorenzo e Olivera. In avanti non dovrebbero esserci novità.
NAPOLI (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus, Olivera; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Hojlund
Dove vederla in tv
La sfida tra Napoli e Genoa è in programma alle ore 18:00 di domenica 5 ottobre 2025 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli.
Il match sarà visibile sia su Sky Sport che su DAZN.