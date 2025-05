Scott McTominay, Napoli (Imago)

Le possibili scelte di Conte per la sfida contro i liguri

Tre giornate alla fine del campionato, e il Napoli si avvicina al sogno Scudetto.

Gli azzurri hanno tre punti di vantaggio sull’Inter seconda, e con un successo contro il Genoa aumenterebbero a dismisura le possibilità di alzare il trofeo.

Bisognerò però fare tutto fuorché sottovalutare i prossimi impegni – solo apparentemente semplici -, a partire da quello contro il Genoa.

Le scelte di formazione di Antonio Conte per la sfida contro i rossoblù.

La probabile formazione del Napoli

Sarà ancora 4-4-2 per l’allenatore salentino, viste le tante indisponibilità. In porta ovviamente Meret, con la difesa che sarà composta da Rrahmani e Olivera in mezzo e Di Lorenzo e Spinazzola da terzini. In mediana Lobotka non è al meglio e potrebbe al massimo tornare per la panchina, per cui Gilmour va verso una maglia da titolare al fianco di Anguissa. Sulle fasce, invece, pronti Politano e McTominay, con l’attacco invece formato dal solito tandem Raspadori–Lukaku. Verso il rientro tra i convocati invece Neres, che potrebbe tornare nella lista dei disponibili di Conte.

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera, Spinazzola; Politano, Gilmour, Anguissa, McTominay; Raspadori, Lukaku. All. Conte

Amir Rrahmani, giocatore Napoli (credits: Andrea Rosito)

Dove vedere Napoli-Genoa in tv e in streaming

La partita tra Napoli e Genoa, in programma domenica 11 maggio alle ore 20.45 allo Stadio Maradona, sarà visibile su Dazn.