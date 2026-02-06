Napoli, la probabile formazione contro il Genoa

La probabile formazione del Napoli per la trasferta contro il Genoa

Dopo la vittoria, seppur sofferta, contro la Fiorentina, il Napoli di Antonio Conte torna in campo sabato 7 febbraio al Ferraris contro il Genoa.

Alle ore 18:00, Hojlund e compagni proveranno a imporsi contro la formazione di Daniele De Rossi, impegnata nella lotta per la salvezza.

La squadra di Conte come detto prima, è reduce dalla vittoria davanti al proprio pubblico contro la Fiorentina. Un successo liberatorio dopo l’uscita dalla Champions League, e la sconfitta dello Stadium contro la Juventus.

Di seguito, la probabile formazione scelta da Conte per affrontare il Genoa.

Genoa-Napoli, la probabile formazione di Conte

Antonio Conte per la sfida contro il Genoa deve ancora fare i conti con gli infortunati e schiererà un 3-4-2-1. Disponibili anche Giovane e Lukaku, pronti a entrare a gara in corsa. Tra i pali ci sarà Meret accompagnato dalla difesa a 3 con Buongiorno centrale e Rrahmani, che rientra, a destra e Juan Jesus a sinistra. A centrocampo ci saranno poi Gutiérrez, Lobotka, McTominay, Spinazzola. In attacco, non si tocca il tridente Vergara-Elmas-Hojlund.

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Rrahmani, Buongiorno, Juan Jesus; Gutiérrez, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Elmas; Højlund. Allenatore: Antonio Conte

Dove vedere Genoa-Napoli in tv e streaming

La sfida della 24esima giornata di Serie A tra Genoa e Napoli, in programma domenica 7 febbraio alle ore 18:00, sarà visibile in tv sull’app di DAZN.

Sarà possibile seguire il match anche in streaming attraverso l’app di DAZN disponibile su pc, tablet e cellulare.