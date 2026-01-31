Napoli, la probabile formazione contro la Fiorentina

Le possibili scelte di Conte per Napoli-Fiorentina

Dopo la delusione dell’eliminazione dalla Champions League, il Napoli torna in campo in Serie A.

La squadra di Antonio Conte ripartirà dal Maradona, dove affronterà la Fiorentina (qui la probabile formazione dei viola).

Va riscattata anche la pesante sconfitta per 3-0 contro la Juventus dell’ultima giornata di campionato.

Non ci sono però recuperi per l’allenatore, che dovrà continuare a cercare di gestire una situazione d’emergenza dal punto di vista delle indisponibilità.

La probabile formazione

Il Napoli dovrebbe scendere in campo con 10 giocatori su 11 già titolari nell’ultima partita contro il Chelsea. In porta, con Milinkovic-Savic ancora out, ci sarà di nuovo Meret, mentre la linea difensiva sarà composta da Di Lorenzo, Juan Jesus e Buongiorno. L’unica novità sarà sulla linea di centrocampo, dove torna Spinazzola al posto di Olivera. Dall’altra parte di sarà Gutierrez, con i soliti Lobotka e McTominay in mezzo al campo. Davanti confermati Vergara ed Elmas dietro a Hojlund. Partiranno dalla panchina sia Lukaku che il nuovo acquisto Giovane.

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Juan Jesus, Buongiorno; Gutierrez, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Elmas; Hojlund. Allenatore: Conte

Dove vedere Napoli-Fiorentina in tv e streaming

La partita del Maradona, si giocherà oggi, sabato 31 gennaio, con calcio d’inizio alle 18:00.

La gara, valida per la 23esima giornata di Serie A, sarà visibile in esclusiva su DAZN, oltre che in diretta tv sul canale 214 di Sky Sport per gli abbonati all’offerta “Zona DAZN“.