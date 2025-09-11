Questo sito contribuisce all'audience di

Napoli, la probabile formazione contro la Fiorentina

Redazione 11 Settembre 2025
Lorenzo Lucca, attaccante Napoli (IMAGO)
La probabile formazione del Napoli per la sfida di sabato sera

Col ritorno della Serie A dopo la sosta per le nazionali, si preparano a tornare in campo anche i campioni d’Italia del Napoli, ancora a punteggio pieno dopo due giornate.

Gli azzurri vengono dalle vittorie contro Sassuolo e Cagliari nelle prime due partite e vogliono continuare la loro striscia positiva.

La squadra di Conte è però ora attesa da un big match, quello contro la Fiorentina di Stefano Pioli e di un Moise Kean autore di 3 gol in 2 partite nella sosta con l’Italia.

La partita si giocherà sabato sera e sarà il secondo scontro tra due grandi del campionato dopo il derby d’Italia tra Juventus e Inter.

La probabile formazione

Antonio Conte alla difesa a 4 e al 4-1-4-1 che ha utilizzato nelle prime due giornate di questo campionato. In porta dovrebbe esserci ancora Meret e non Milikovic-Savic, mentre in difesa l’unico cambio dovrebbe essere Beukema al posto dell’infortunato Rrahmani. A fare coppia con l’olandese ci sarà Juan Jesus, con Di Lorenzo e Spinazzola come terzini. A centrocampo confermato Lobotka in cabina di regia, con Anguissa e De Bruyne interni di centrocampo, McTominay più defilato a sinistra e Politano esterno destro. Come unica punta dovrebbe partire ancora dal primo minuto Lucca.

NAPOLI (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus, Spinazzola; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Lucca.

Napoli, Kevin De Bruyne (Imago)

Dove vedere Fiorentina-Napoli in tv e streaming

La partita tra Fiorentina e Napoli, valida per la terza giornata di Serie A e che si giocherà in casa della squadra viola, è in programma per sabato 13 settembre alle 20:45.

La gara sarà visibile in diretta tv su Sky Sport, mentre in streaming sarà disposibile su DAZN, Sky Go e Now Tv, naturalmente per i soli abbonati a uno di questi servizi.