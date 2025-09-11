Napoli, la probabile formazione contro la Fiorentina

La probabile formazione del Napoli per la sfida di sabato sera

Col ritorno della Serie A dopo la sosta per le nazionali, si preparano a tornare in campo anche i campioni d’Italia del Napoli, ancora a punteggio pieno dopo due giornate.

Gli azzurri vengono dalle vittorie contro Sassuolo e Cagliari nelle prime due partite e vogliono continuare la loro striscia positiva.

La squadra di Conte è però ora attesa da un big match, quello contro la Fiorentina di Stefano Pioli e di un Moise Kean autore di 3 gol in 2 partite nella sosta con l’Italia.

La partita si giocherà sabato sera e sarà il secondo scontro tra due grandi del campionato dopo il derby d’Italia tra Juventus e Inter.

La probabile formazione

Antonio Conte alla difesa a 4 e al 4-1-4-1 che ha utilizzato nelle prime due giornate di questo campionato. In porta dovrebbe esserci ancora Meret e non Milikovic-Savic, mentre in difesa l’unico cambio dovrebbe essere Beukema al posto dell’infortunato Rrahmani. A fare coppia con l’olandese ci sarà Juan Jesus, con Di Lorenzo e Spinazzola come terzini. A centrocampo confermato Lobotka in cabina di regia, con Anguissa e De Bruyne interni di centrocampo, McTominay più defilato a sinistra e Politano esterno destro. Come unica punta dovrebbe partire ancora dal primo minuto Lucca.

NAPOLI (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus, Spinazzola; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Lucca.

Dove vedere Fiorentina-Napoli in tv e streaming

La partita tra Fiorentina e Napoli, valida per la terza giornata di Serie A e che si giocherà in casa della squadra viola, è in programma per sabato 13 settembre alle 20:45.

La gara sarà visibile in diretta tv su Sky Sport, mentre in streaming sarà disposibile su DAZN, Sky Go e Now Tv, naturalmente per i soli abbonati a uno di questi servizi.