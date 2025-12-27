Napoli, la probabile formazione contro la Cremonese
Le possibili scelte di Conte per Cremonese-Napoli
Dopo la vittoria della Supercoppa in Arabia Saudita, il Napoli torna in Italia per chiudere al meglio l’anno solare anche in Serie A.
A Cremona andrà in scena l’ultima della squadra di Conte del 2025, anno del quarto scudetto che però ormai è alle spalle.
Ora gli azzurri sono in lotta per il primo posto, al momento occupato dall’Inter a +2.
Contro la Cremonese serviranno 3 punti, magari sperando in un passo falso dei nerazzurri contro l’Atalanta e del Milan contro il Verona.
La probabile formazione
Conte confermerà il 3-4-3 con cui gli azzurri hanno ritrovato continuità nell’ultimo periodo. In porta ci sarà Milinkovic-Savic, mentre il terzetto difensivo sarà composto da Di Lorenzo, Rrahmani e Buongiorno. A centrocampo ci saranno Lobotka e McTominay in mezzo, con Politano e Olivera sulle fasce. Davanti tridente composto da Neres, Hojlund e Lang.
NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Olivera; Neres, Hojlund, Lang. Allenatore: Conte
Dove vedere Cremonese-Napoli in tv e streaming
La partita tra Cremonese e Napoli, valida per la diciassettesima giornata di Serie A, si giocherà allo Zini di Cremona domenica alle 15:00.
La gara sarà visibile in diretta esclusiva su DAZN, oltre che in diretta tv sul canale 214 di Sky, per gli aderenti al servizio “Zona DAZN“.