Napoli, la probabile formazione contro la Cremonese

Le possibili scelte di Conte per Cremonese-Napoli

Dopo la vittoria della Supercoppa in Arabia Saudita, il Napoli torna in Italia per chiudere al meglio l’anno solare anche in Serie A.

A Cremona andrà in scena l’ultima della squadra di Conte del 2025, anno del quarto scudetto che però ormai è alle spalle.

Ora gli azzurri sono in lotta per il primo posto, al momento occupato dall’Inter a +2.

Contro la Cremonese serviranno 3 punti, magari sperando in un passo falso dei nerazzurri contro l’Atalanta e del Milan contro il Verona.

La probabile formazione

Conte confermerà il 3-4-3 con cui gli azzurri hanno ritrovato continuità nell’ultimo periodo. In porta ci sarà Milinkovic-Savic, mentre il terzetto difensivo sarà composto da Di Lorenzo, Rrahmani e Buongiorno. A centrocampo ci saranno Lobotka e McTominay in mezzo, con Politano e Olivera sulle fasce. Davanti tridente composto da Neres, Hojlund e Lang.

Dove vedere Cremonese-Napoli in tv e streaming

La partita tra Cremonese e Napoli, valida per la diciassettesima giornata di Serie A, si giocherà allo Zini di Cremona domenica alle 15:00.

La gara sarà visibile in diretta esclusiva su DAZN, oltre che in diretta tv sul canale 214 di Sky, per gli aderenti al servizio “Zona DAZN“.