Napoli, la probabile formazione contro il Como

Giacomo Raspadori, Napoli (Imago)

Le possibili scelte di Conte per la sfida contro il Como

Troppi passi falsi nelle ultime uscite, ora il Napoli deve tornare a correre se vuole continuare a credere nello Scudetto.

Dopo tre pareggi consecutivi gli azzurri hanno l’obbligo di vincere contro il Como, per mantenere il vantaggio sull’Inter prima dello scontro diretto del prossimo weekend.

Sarà però una sfida ostica per la squadra di Conte, che se la vedrà contro gli “incoscienti giovani” di Fabregas, reduci da una bella vittoria a Firenze.

Tanti infortuni e formazione quasi del tutto definita per l’allenatore pugliese: la probabile.

La probabile formazione del Napoli

Ancora 3-5-2 per Conte, in attesa che Neres recuperi dall’infortunio. In porta ci sarà Meret, con la difesa titolare composta da Di Lorenzo, Rrahmani e Buongiorno. Sulla corsia di destra torna Politano titolare, mentre a sinistra torna dal 1′ Spinazzola, che prende il posto dell’infortunato Mazzocchi. Il centrocampo è quello delle grandi occasioni, con Lobotka tra Anguissa e McTominay, mentre in avanti è confermato il tandem formato da Lukaku e Raspadori.

Napoli (3-5-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Anguissa, Lobotka, Mctominay, Spinazzola; Lukaku, Raspadori. All. Conte

Alessandro Buongiorno, Napoli (Imago)

Dove vedere Como-Napoli in tv e in streaming

La partita tra Como e Napoli, in programma domenica alle 12.30 allo Stadio Sinigaglia, sarà visibile in diretta su DAZN.

Per assistere al match è necessario un abbonamento, e si dovrà poi scaricare l’applicazione di DAZN su smartphone, smart tv, tablet, pc e console.