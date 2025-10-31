Questo sito contribuisce all'audience di

Napoli, la probabile formazione contro il Como

Redazione 31 Ottobre 2025
Hojlund, Napoli (IMAGO)
Le possibili scelte di formazione di Conte per la sfida tra Napoli e Como, valida per la 10ª giornata di Serie A

La pesante sconfitta contro il PSV è già un lontano ricordo. Il presente, infatti, parla di un Napoli che è tornato sin da subito a vincere e convincere.

Dopo la batosta subita in Olanda gli azzurri hanno affrontato due gare di campionato al meglio delle proprie possibilità, riuscendo a battere l’Inter nello scontro diretto per i primi posti della classifica e il Lecce in una trasferta molto ostica.

Ora, però, arriva il momento cruciale della stagione: prima della sosta i campioni d’Italia affronteranno tre sfide parecchio impegnative, utili come banco di prova per capire le reali ambizioni del gruppo di Conte.

Si parte dalla partita contro il Como: le possibili scelte di formazione dell’allenatore pugliese in vista del duello contro Fabregas.

Napoli-Como, la probabile formazione degli azzurri

Tante assenze per il Napoli, che la scorsa settimana ha perso De Bruyne e che dovrà fare ancora a meno di Lobotka e Meret. In porta ci sarà dunque Milinkovic-Savic, mentre la difesa del 4-3-3 di Conte sarà composta da Di Lorenzo, Juan Jesus, Buongiorno e Spinazzola. In mezzo al campo sono imprescindibili Anguissa e McTominay, mentre il regista sarà ancora lo scozzese Gilmour. Davanti torna Hojlund dal 1′, che verrà affiancato da Politano e David Neres.

NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Juan Jesus, Buongiorno, Spinazzola; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Hojlund, Neres. All. Conte

Dove vedere Napoli-Como in tv e in streaming

La partita tra Napoli e Como, in programma sabato 1 novembre alle ore 18 allo Stadio Maradona, sarà visibile su Dazn.