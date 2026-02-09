Coppa Italia, la probabile formazione del Napoli contro il Como
Il Napoli affronterà il Como nei quarti di finale di Coppa Italia: la probabile formazione degli azzurri
Archiviata la partita di Genova – vinta per 2-3 -, il Napoli si può ora concentrare sulla Coppa Italia.
Dopo aver eliminato il Cagliari ai calci di rigore con un risultato complessivo di 9-8, ai quarti di finale gli azzurri affronteranno il Como di Cesc Fàbregas.
La partita si disputerà allo Stadio Diego Armando Maradona, a partire dalle ore 21:00 di martedì 10 febbraio.
Avviciniamoci al terzo quarto di finale di Coppa Italia leggendo la probabile formazione del Napoli di Conte.
Napoli, la probabile formazione per il Como
Nel 3-4-2-1 di Conte, tra i pali ci dovrebbe essere Milinković-Savić. Il terzetto difensivo dovrebbe essere quello visto nella vittoria contro il Sassuolo: Beukema a destra, Rrahmani al centro, Juan Jesus a sinistra. Sulle fasce Mazzocchi e Olivera vanno verso una maglia da titolare; completano il centrocampo Lobotka ed Elmas. Passando alla trequarti, invece, possibile chance dal primo minuto per Giovane insieme a Vergara, entrambi dietro a Højlund.
NAPOLI (3-4-2-1): Milinković-Savić; Beukema, Rrahmani, Juan Jesus; Mazzocchi, Lobotka, Elmas, Olivera; Giovane, Vergara; Højlund. Allenatore: Antonio Conte.
Dove vedere la partita in TV e in streaming
La partita tra Napoli e Como, valida per i quarti di Coppa Italia, si giocherà allo Stadio Diego Armando Maradona alle ore 21:00 di martedì 10 febbraio.
La gara verrà trasmessa in diretta su Italia 1.