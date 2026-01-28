Napoli, la probabile formazione contro il Chelsea

La probabile formazione e le possibili scelte di Conte per la gara di Champions League tra Napoli e Chelsea

La League Phase della Champions League è ormai giunta al termine. Nella serata di oggi – 28 gennaio – si giocheranno tutte le 18 gare rimanenti dell’ultima giornata.

Ben 30 squadre su 36 non hanno ancora deciso il loro destino nella competizione, e si giocheranno tutto questa sera, comprese Napoli e Chelsea.

Il Napoli, reduce dallo 0-3 dell’Allianz, dovrà provare a imporsi sugli inglesi per cercare di aggrapparsi al treno playoff.

Dall’altra parte i blues, dovranno cercare di strappare i tre punti per garantirsi un posto tra le prime otto del girone.

Di seguito le possibili scelte di Antonio Conte per questo match.

La probabile formazione del Napoli contro il Chelsea

Con un Napoli in piena emergenza, Antonio Conte si vede costretto a confermare l’undici di Torino anche per questa sfida. Davanti a Meret, difesa a tre composta da Di Lorenzo, Buongiorno e Juan Jesus. Spinazzola passa a destra con Lobotka e McTominay in mezzo al campo, e Olivera sulla sinistra. In attacco, spazio a Vergara, Elmas e Hojlund.

NAPOLI (3-4-2-1, probabile formazione): Meret; Di Lorenzo Buongiorno, Juan Jesus; Spinazzola, Lobotka, McTominay, Olivera; Vergara, Elmas; Hojlund. Allenatore: Conte.

Dove vedere Napoli-Chelsea in tv e in streaming

Napoli e Chelsea si affronteranno stasera allo stadio Maradona, fischio d’inizio alle ore 21.

La gara sarà visibile in diretta tv su Sky Sport, sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport 252. Il match sarà trasmesso anche in diretta streaming su NOW e Sky Go.