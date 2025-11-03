Napoli, la probabile formazione contro l’Eintracht Francoforte: ballottaggio Lobotka-Elmas

La probabile formazione del Napoli di Antonio Conte per l’Eintracht Francoforte in Champions League

Il Napoli di Antonio Conte di prepara a tornare in campo in Champions League per riscattare la pesante sconfitta subita nell’ultimo turno contro il PSV.

L’avversaria della 4ª giornata di League Phase sarà l’Eintracht Francoforte, squadra che attualmente si trova a tre punti in classifica proprio come il Napoli.

Reduci dal pareggio per 0-0 contro il Como, gli azzurri si preparano per la sfida. Diversi gli indisponibili, da KDB a Gilmour, uscito lamentando un dolore proprio nell’ultima di campionato.

Di seguito la probabile formazione del Napoli per la sfida di Champions League, in programma martedì 4 novembre al “Maradona” a partire dalle 18:45.

Napoli, la probabile formazione contro l’Eintracht

Complice l’infortunio di Kevin De Bruyne nella gara contro l’Inter, Antonio Conte ha dovuto abbandonare il 4-1-4-1 ed è tornato al classico 4-3-3. E così farà nuovamente contro l’Eintracht Francoforte in Champions League. A partire dalla porta, con un confermatissimo Vanja Milinkovic-Savic tra i pali, dopo un altro rigore parato. Davanti a lui, da destra a sinistra, Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno e uno tra Oliveira e Gutierrez, preferiti a Spinazzola uscito acciaccato contro il Como.

A centrocampo, invece, bisognerà fare a meno anche di Billy Gilmour, a sua volta fermato da un infortunio come anticipato. Al suo posto, al fianco di Anguissa e McTominay, ci sarà uno tra Lobotka (al rientro dal 1′) o Elmas. In attacco, infine, Hojlund punta e sugli esterni Politano da una parte e ballottaggio Neres-Lang sull’out di sinistra.

NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Oliveira/Gutierrez; Anguissa, Lobotka/Elmas, McTominay; Politano, Hojlund, Neres/Noa Lang. Allenatore: Antonio Conte

Dove vedere Napoli-Eintracht Francoforte

Il match tra Napoli ed Eintracht Francoforte, in programma martedì 4 novembre a partire dalle 18:45 al “Maradona”, sarà trasmessa su Sky Sport e in streaming su Now Tv e Sky Go