Napoli, la probabile formazione contro il Cagliari

La probabile formazione del Napoli per la sfida contro il Cagliari.

L’ultimo atto, quello che può scrivere la storia. Il Napoli si prepara alla sfida più importante dell’anno contro il Cagliari: una partita che potrebbe consegnare agli azzurri il secondo Scudetto in tre stagioni, il quarto nella storia del club.

Al Maradona gremito in ogni ordine di posto, la squadra di Antonio Conte avrà il destino nelle proprie mani, forte del punto di vantaggio sull’Inter a novanta minuti dalla fine.

Ma guai a pensare che sarà una formalità: di fronte ci sarà un Cagliari già salvo, aritmeticamente al sicuro dopo il 3-0 rifilato al Venezia, ma intenzionato a chiudere la stagione al 14° posto, migliorando ulteriormente una classifica già positiva.

Chi scenderà in campo? Ecco la probabile formazione di Antonio Conte per la partita.

La probabile formazione del Napoli

Per la sfida decisiva per lo scudetto, il Napoli dovrebbe scendere in campo con i fedelissimi di Antonio Conte, che dovrebbe affidarsi al suo solito 4-4-2, visto nelle ultime uscite. Meret in porta, con Di Lorenzo e Spinazzola sulle corsie laterali. In mezzo Rrahmani e Olivera.

McTominay a sinistra, con Politano a destra, mentre Gilmour e Anguissa saranno in mezzo al campo. Davanti, spazio a Raspadori e Lukaku. In caso di necessità, Conte può puntare sul 4-2-3-1 con McTominay a sinistra e Politano a destra.

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera, Spinazzola; Politano, Anguissa, Gilmour, McTominay; Raspadori, Lukaku. Allenatore: Antonio Conte.