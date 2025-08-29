La probabile formazione del Napoli in vista della sfida contro il Cagliari

Il Napoli Campione d’Italia torna al “Maradona” per la prima volta dopo l’ultima partita decisiva per la vittoria del proprio quarto Scudetto. L’avversario, proprio come in quel 23 maggio 2025, è di nuovo il Cagliari.

Tanti nuovi volti, però, tra le fila della squadra di Antonio Conte. Da De Bruyne a Lucca, passando poi per Noa Lang, Beukema e Milinkovic Savic.

Dopo un primo esordio convincente per 2-0 in trasferta contro il Sassuolo a Reggio Emilia, ora il Napoli è pronto alla seconda giornata di campionato. L’avversario è, come anticipato, il “nuovo” Cagliari di Fabio Pisacane.

Di seguito riportiamo la probabile formazione scelta da Antonio Conte per la sfida in programma sabato 30 agosto alle 20:45 al “Maradona”.

Napoli, la probabile formazione contro il Cagliari

Pochi dubbi per Antonio Conte che va verso un blocco di conferma totale per i titolari del 4-1-4-1 della prima sfida casalinga della stagione 2025/2026. Nessun ballottaggio, dunque. Lo stesso allenatore, in conferenza stampa alla vigilia, ha dichiarato “Loro sanno chi inizierà“. Nella difesa a quattro, spazio a Rrahmani e Juan Jesus al centro, Di Lorenzo a destra e Olivera a sinistra.

Davanti alla difesa, Lobotka ad agire da “play“. Poi Politano e McTominay sulle fasce, con Anguissa e De Bruyne al centro a dirigere il gioco. Unica punta ancora Lorenzo Lucca.

NAPOLI (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Rrhamani, Juan Jesus, Olivera; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Lucca. Allenatore: Antonio Conte