Napoli, la probabile formazione contro il Cagliari: Conte pronto al turnover

Francesco Mastrogiovanni 2 Dicembre 2025
Antonio Vergara, centrocampista del Napoli
Napoli, Antonio Vergara (imago)

Le possibili scelte di Antonio Conte per l’ottavo di finale di Coppa Italia contro il Cagliari

Il Napoli di Antonio Conte è pronto a iniziare il proprio cammino in Coppa Italia. L’avversario sarà il Cagliari di Pisacane.

I rossoblù si sono rivelati un avversario molto ostico per gli azzurri nella sfida di campionato del 30 agosto. In quell’occasione il Napoli riuscì a vincere al minuto 95 grazie a un gol di Anguissa.

Il calciatore africano non sarà della partita e come lui neanche Meret, Gilmour, Gutierrez, De Bruyne e Lukaku. 

Conte, con ogni probabilità, si affiderà alle seconde linee, concedendo minuti a chi fino a questo momento ha trovato poco spazio. Di seguito il possibile undici titolare.

La probabile formazione del Napoli

Il Napoli sembrerebbe aver trovato un nuovo equilibrio con il 3-4-3 che verrà confermato anche contro il Cagliari. In porta si vedrà nuovamente Milinkovic-Savic con Beukema, Juan Jesus e Olivera a sua protezione. Sulla destra potrebbe riposare Di Lorenzo e trovare spazio Mazzocchi con il rientrante Spinazzola sull’altra corsia; in mediana potrebbe esordire Vergara da titolare al fianco di Elmas. In attacco potrebbero tornare titolari Politano e Lucca e sulla sinistra è favorito Ambrosino, anche per lui si tratterebbe di un esordio da titolare.

Probabile formazione Napoli (3-4-3): Milinkovic Savic; Beukema, Juan Jesus, Olivera; Mazzocchi, Vergara, Elmas, Spinazzola; Politano, Lucca, Ambrosino. Allenatore: Antonio Conte