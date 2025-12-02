Napoli, la probabile formazione contro il Cagliari: Conte pronto al turnover

Le possibili scelte di Antonio Conte per l’ottavo di finale di Coppa Italia contro il Cagliari

Il Napoli di Antonio Conte è pronto a iniziare il proprio cammino in Coppa Italia. L’avversario sarà il Cagliari di Pisacane.

I rossoblù si sono rivelati un avversario molto ostico per gli azzurri nella sfida di campionato del 30 agosto. In quell’occasione il Napoli riuscì a vincere al minuto 95 grazie a un gol di Anguissa.

Il calciatore africano non sarà della partita e come lui neanche Meret, Gilmour, Gutierrez, De Bruyne e Lukaku.

Conte, con ogni probabilità, si affiderà alle seconde linee, concedendo minuti a chi fino a questo momento ha trovato poco spazio. Di seguito il possibile undici titolare.

La probabile formazione del Napoli

Il Napoli sembrerebbe aver trovato un nuovo equilibrio con il 3-4-3 che verrà confermato anche contro il Cagliari. In porta si vedrà nuovamente Milinkovic-Savic con Beukema, Juan Jesus e Olivera a sua protezione. Sulla destra potrebbe riposare Di Lorenzo e trovare spazio Mazzocchi con il rientrante Spinazzola sull’altra corsia; in mediana potrebbe esordire Vergara da titolare al fianco di Elmas. In attacco potrebbero tornare titolari Politano e Lucca e sulla sinistra è favorito Ambrosino, anche per lui si tratterebbe di un esordio da titolare.

Probabile formazione Napoli (3-4-3): Milinkovic Savic; Beukema, Juan Jesus, Olivera; Mazzocchi, Vergara, Elmas, Spinazzola; Politano, Lucca, Ambrosino. Allenatore: Antonio Conte