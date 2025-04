Napoli, la probabile formazione contro il Bologna

Le possibili scelte di Antonio Conte per la gara tra il suo Napoli e il Bologna di Vincenzo Italiano, in programma per il 7 aprile alle 20:45

È il quarto big match di questa giornata quello tra il Bologna di Vincenzo Italiano e il Napoli di Antonio Conte, dopo Milan–Fiorentina, Atalanta–Lazio e Roma–Juventus.

I rossoblù vogliono continuare la corsa alla prossima Champions League, dopo aver vinto la semifinale d’andata di Coppa Italia contro l’Empoli lo scorso martedì.

Gli azzurri, invece, devono sfruttare lo stop dell‘Inter contro il Parma, fermata sul 2-2, per quanto riguarda la lotta scudetto.

Il Napoli, infatti, in caso di vittoria contro il Bologna si porterebbe a un solo punto dagli uomini di Simone Inzaghi.

La probabile formazione del Napoli

Antonio Conte dovrebbe schierare il collaudato 4-3-3. In porta, a difendere i pali del Napoli, ci sarà Alex Meret. Davanti a lui linea a 4 di difesa formata da Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno e Olivera. A centrocampo spazio al trio Anguissa–Lobotka–McTominay. Davanti a supporto del centravanti, che sarà Romelu Lukaku, partiranno dal primo minuto Politano e Neres.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres. Allenatore: Antonio Conte

Dove vedere Bologna-Napoli in streaming e TV

La gara tra il Bologna di Vincenzo Italiano e il Napoli di Antonio Conte, valida per la 31ª giornata e in programma lunedì 7 aprile alle 20:45, sarà visibile in TV su DAZN. Lo streaming, invece, sarà disponibile sull’app di DAZN.