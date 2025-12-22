Napoli, la probabile formazione per la finale di Supercoppa contro il Bologna

La probabile formazione del Napoli in vista della partita contro il Bologna, finale di Supercoppa Italiana

A 4 mesi dall’inizio della stagione, è arrivato il momento di assegnare il primo trofeo.

Napoli e Bologna sono pronte a sfidarsi per la finale di Supercoppa Italiana, in programma a Riyadh questa sera — lunedì 22 dicembre — alle 20:00.

Dopo le semifinali, rispettivamente contro Milan e Inter, le vincitrici in Serie A e Coppa Italia della stagione scorsa sono pronte a lottare per il titolo.

Vediamo la probabile formazione del Napoli di Antonio Conte.

Napoli, la probabile formazione

Il Napoli di Antonio Conte va verso la conferma della formazione schierata contro il Milan in semifinale. Con Milinkovic-Savic in porta, la linea difensiva dovrebbe essere composta da Di Lorenzo, Rrahmani e Juan Jesus, preferito a Buongiorno. In mezzo le scelte sono obbligate, con Lobotka e McTominay in mediana, supportati sulle fasce da Politano e Spinazzola. Elmas agirà ancora una volta alto a sinistra, con Hojlund e Neres rispettivamente al centro e a destra.

NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; David Neres, Hojlund, Elmas. Allenatore: Antonio Conte

Dove vedere la partita in TV e streaming

La partita andrà in onda in chiaro su Italia 1 alle 20:00. Per quel che riguarda lo streaming, la finale di Supercoppa sarà visibile su Mediaset Infinity e Sportmediaset.it