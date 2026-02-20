La probabile formazione schierata da Antonio Conte per la sfida contro l’Atalanta, valevole per la 26esima giornata di Serie A.

Il Napoli è pronto a tornare in campo in Serie A. Domenica 22 febbraio gli azzurri saranno ospiti dell’Atalanta di Palladino alle ore 15.

Dopo il 2-2 contro la Roma di Gasperini il Napoli cerca quindi i tre punti per accorciare le distanze con Milan e la capolista Inter.

Continua però l’emergenza infortuni per Antonio Conte. Rimane in dubbio la presenza di McTominay che in un’intervista al Corriere dello Sport ha dichiarato: “Ho un problema al tendine che bisogna gestire, non è semplice. Sto dando il massimo per esserci domenica“.

Ecco, di seguito, la probabile formazione degli azzurri.

Napoli, la probabile formazione contro l’Atalanta

Antonio Conte ritrova alcuni giocatori in vista della sfida contro l’Atalanta. In porta ci sarà ancora Milinkovic-Savic affiancato dalla difesa a tre con Beukema e Buongiorno laterali e Juan Jesus, che rientra, al centro. A centrocampo vedremo poi Lobotka ed Elmas centrali accompagnati da Mazzocchi e Gutierrez esterni. A supporto di Hojlund ci saranno Vergara e Alisson.

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Juan Jesus, Buongiorno; Mazzocchi, Lobotka, Elmas, Gutierrez; Vergara, Alisson; Hojlund

Atalanta-Napoli, dove vedere in tv e streaming

La partita tra Atalanta e Napoli, in programma domenica 22 febbraio alle ore 15, sarà visibile in diretta tv sull’app di DAZN.

Sarà possibile seguire il match anche in streaming attraverso l’app di DAZN disponibile su pc, tablet e cellulare.