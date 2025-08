In vista dell’amichevole contro il Brest, Matteo Politano – giocatore del Napoli – ha parlato ai microfoni di Sky Sport: le sue parole

Prosegue il lavoro del Napoli in vista del prossimo campionato.

I Campioni d’Italia, dopo essersi mossi molto sul mercato, stanno lavorando in ritiro per farsi trovare al meglio.

Stagione che vedrà gli azzurri impegnati su più fronti: dalla difesa del titolo in Italia, alla riconquistata Champions League, passando per Coppa e Supercoppa Italiana.

Intanto, in vista dell’amichevole contro il Brest in programma per domenica 3 agosto alle 19, Matteo Politano ha parlato in esclusiva ai microfoni di Sky Sport: le sue parole.

Napoli, le parole di Politano

Ai microfono di Sky Sport è intervenuto Matteo Politano, che ha fatto il punto sulla preparazione: “Sto bene, da quando abbiamo ripreso gli allenamenti sono rientrato bene. Sto cercando di recuperare un po’. Amichevole con il Brest? Le sensazioni sono positive, è importante mettere minuti nelle gambe e far ambientare i nuovi. Non sarà facile, anche perché i carichi si fanno sentire. Ma dobbiamo fare bene“.

Il giocatore ha poi aggiunto sui singoli: “Consigli ai nuovi? Anche se giovani sono esperti e hanno portato gioia. Kevin si è inserito alla grande e ha portato grande entusiasmo, siamo contenti di averlo con noi. Com’è caratterialmente? È un po’ più silenzioso ma è simpatico, un campione. Lucca? È un giocatore importante, ha struttura e ci tiene tanti palloni. Sia lui che Romelu sono importanti per il nostro gioco e sta cercando di capire le nostre giocate. È il Napoli più forte questo? Potenzialmente sì, ma sarà il campo a rispondere. Vogliamo competere in tutte le competizini e siamo entusiasti di tornare in Champions. Possiamo giocarcela con chiunque”.