Napoli, Politano (imago)

Momento complicato per il Napoli: Matteo Politano lo ha analizzato in un’intervista rilasciata dopo il rientro dalla nazionale

“Il campionato è ancora lungo e ora ci aspetta un mese di fuoco: dobbiamo azzerare tutto e ragionare partita dopo partita“: ha parlato così, da leader, Matteo Politano sul momento complicato del Napoli.

Gli azzurri sono reduci da due passi falsi tra Champions League e Serie A, l’ultimo dei quali – contro il Bologna – particolarmente rumoroso, e dopo i malumori di cui c’è stato modo di parlare durante la sosta per le nazionali vogliono ripartire con il piede giusto.

L’esterno azzurro, uno dei calciatori più importanti dello spogliatoio nonché fedelissimo di Antonio Conte, ha analizzato le ultime prestazioni e la situazione ambientale della squadra in un’intervista a Radio Crc.

“Tra oggi e domani la squadra tornerà al completo e penso che insieme al mister analizzeremo gli errori fatti a Bologna per andare avanti“.

Napoli, le parole di Politano

Il numero 21 azzurro ha dichiarato: “Bisogna vedere il miglior Napoli in ogni partita: sono tutte sfide di altissimo livello. L’Atalanta è forte e ha cambiato allenatore, quindi verranno sicuramente agguerriti: sarà una sfida da preparare bene e da affrontare nel migliore dei modi”.

“Amma fatica’ e dobbiamo essere tutti uniti: squadra, mister, società e tifosi. È importante per noi avere l’affetto di tutti e lavorare in una sola direzione”.

Matteo Politano, Napoli (Imago)

“Ai nostri tifosi chiediamo di restarci vicini”

L’esterno ha proseguito: “Sono napoletano d’adozione, avendo sposato una donna di Napoli. Sono sempre stato bene qui, è la mia seconda casa. La mia famiglia da Roma viene spesso, ci troviamo benissimo. Poi non so cosa succederà nel tempo: penso al presente”.

E per concludere, ha voluto lanciare un messaggio ai tifosi: “A loro chiediamo di restarci vicini, soprattutto nei momenti di difficoltà. Ci auguriamo da sabato di ritornare alla vittoria“.