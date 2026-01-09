Napoli, interessa Joao Gomes del Wolverhampton per giugno

Questo sito contribuisce all'audience di

Gianluca Di Marzio 10 Gennaio 2026
Napoli, piace Joao Gomes del Wolverhampton per l'estate
Joao Gomes (IMAGO)

Il Napoli segue Joao Gomes, centrocampista brasiliano del Wolverhampton, per il prossimo calciomercato

In attesa di eventuali rinforzi a gennaio, compatibilmente con le restrizioni, il Napoli inizia a pianificare il calciomercato estivo.

La squadra di Antonio Conte sta vivendo una forte emergenza infortuni in mezzo al campo, e proprio per la mediana interessa Joao Gomes del Wolverhampton.

Nazionale brasiliano, il centrocampista delle Wolves è sceso in campo 20 volte in questa stagione in Premier League, dove la sua squadra è al momento ultima a soli 7 punti.

Classe 2001, il calciatore brasiliano si è trasferito in Inghilterra a gennaio 2023 dal Flamengo.

 

 