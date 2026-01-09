Napoli, interessa Joao Gomes del Wolverhampton per giugno
Il Napoli segue Joao Gomes, centrocampista brasiliano del Wolverhampton, per il prossimo calciomercato
In attesa di eventuali rinforzi a gennaio, compatibilmente con le restrizioni, il Napoli inizia a pianificare il calciomercato estivo.
La squadra di Antonio Conte sta vivendo una forte emergenza infortuni in mezzo al campo, e proprio per la mediana interessa Joao Gomes del Wolverhampton.
Nazionale brasiliano, il centrocampista delle Wolves è sceso in campo 20 volte in questa stagione in Premier League, dove la sua squadra è al momento ultima a soli 7 punti.
Classe 2001, il calciatore brasiliano si è trasferito in Inghilterra a gennaio 2023 dal Flamengo.