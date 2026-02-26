Questo sito contribuisce all'audience di

Napoli, Milton Pereyra pronto all’esordio con la Primavera azzurra

Redazione 26 Febbraio 2026
Milton Pereyra insieme al suo agente Marco Sommella

Il nuovo attaccante argentino del Napoli, Milton Pereyra, è pronto all’esordio contro il Torino nella formazione Primavera.

Manca sempre meno all’esordio di Milton Pereyra con la maglia del Napoli. Gli azzurri hanno completato l’iter formale e burocratico per l’argentino che giocherà nella formazione Primavera.

Il classe 2008 è un prodotto del settore giovanile del Boca Juniors. Nato e cresciuto in uno dei più grandi club del suo Paese e nel quale si è fatto apprezzare fin dalle formazioni giovanili, con una doppietta segnata contro i rivali del River Plate nel Superclasico.

L’attaccante argentino va quindi verso la convocazione in maglia azzurra contro il Torino nella sfida di domani, venerdì 27 febbraio alle 14:00.

Ma andiamo a scoprire insieme chi è il nuovo argentino arrivato a Napoli.

Napoli, chi è Milton Pereyra

Nel cuore di Milton Pereyra finora c’è stata solo una squadra: il Boca Juniors. Arrivato a 7 anni non ha mai lasciato il club, seguendo tutta la trafila del settore giovanile segnando anche una doppietta nel Superclasico contro il River Plate. Ora è pronto alla sua nuova avventura in Europa, dove troverà un calcio e una cultura molto diversa.

Partirà dalla formazione Primavera del Napoli e tutti gli occhi saranno puntati su di lui. Con il suo metro e 76cm attacca bene l’area dimostrandosi una vera e propria punta moderna di piede destro. Tecnica e velocità saranno dunque al servizio della formazione azzurra forse già a partire da domani, venerdì 27 febbraio, nella sfida contro il Torino.