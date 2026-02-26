Il nuovo attaccante argentino del Napoli, Milton Pereyra, è pronto all’esordio contro il Torino nella formazione Primavera.

Manca sempre meno all’esordio di Milton Pereyra con la maglia del Napoli. Gli azzurri hanno completato l’iter formale e burocratico per l’argentino che giocherà nella formazione Primavera.

Il classe 2008 è un prodotto del settore giovanile del Boca Juniors. Nato e cresciuto in uno dei più grandi club del suo Paese e nel quale si è fatto apprezzare fin dalle formazioni giovanili, con una doppietta segnata contro i rivali del River Plate nel Superclasico.

L’attaccante argentino va quindi verso la convocazione in maglia azzurra contro il Torino nella sfida di domani, venerdì 27 febbraio alle 14:00.

Ma andiamo a scoprire insieme chi è il nuovo argentino arrivato a Napoli.

Napoli, chi è Milton Pereyra

Nel cuore di Milton Pereyra finora c’è stata solo una squadra: il Boca Juniors. Arrivato a 7 anni non ha mai lasciato il club, seguendo tutta la trafila del settore giovanile segnando anche una doppietta nel Superclasico contro il River Plate. Ora è pronto alla sua nuova avventura in Europa, dove troverà un calcio e una cultura molto diversa.

Partirà dalla formazione Primavera del Napoli e tutti gli occhi saranno puntati su di lui. Con il suo metro e 76cm attacca bene l’area dimostrandosi una vera e propria punta moderna di piede destro. Tecnica e velocità saranno dunque al servizio della formazione azzurra forse già a partire da domani, venerdì 27 febbraio, nella sfida contro il Torino.