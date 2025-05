Napoli, la probabile formazione contro il Parma

La probabile formazione del Napoli schierata da Antonio Conte che scenderà in campo per la sfida contro il Parma.

Antonio Conte sta continuando la preparazione in vista della partita che potrebbe rivelarsi la più importante della stagione.

Domenica alle 20:45, allo stadio “Ennio Tardini” di Parma, andrà in scena la sfida contro gli uomini di Cristian Chivu, in piena lotta per la salvezza.

Il Napoli sarà chiamato a reagire dopo il pareggio casalingo contro il Genoa, con un occhio puntato anche alla partita di “San Siro” tra Inter e Lazio.

Di seguito la probabile formazione schierata da Antonio Conte per Parma-Napoli.

La probabile formazione del Napoli

Gli azzurri dovranno fare a meno di Stanislav Lobotka, alle prese con un problema alla caviglia. Il dubbio principale riguarda il modulo ma si va verso la conferma del 4-4-2. Tra i pali confermato Meret; la difesa dovrebbe vedere confermati i quattro visti contro il Genoa: Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera e Spinazzola. Fascia destra affidata a Politano e quella sinistra a McTominay. Il classe ’96 dovrebbe essere titolare nonostante lo spavento durante l’allenamento di giovedì 15 maggio quando aveva accusato un fastidio muscolare. Dopo gli esami però i medici hanno rassicurato Conte che vuole averlo anche per questa partita. Per sostituire Lobotka in mediana, è pronto Billy Gilmour che affiancherà Anguissa. In attacco dovrebbe rivedersi il tandem Lukaku-Raspadori. Il grande dubbio di formazione riguarda David Neres: il brasiliano dovrebbe partire dalla panchina ma, in caso di titolarità, è pronto il 4-3-3 con Raspadori che partirebbe fuori.

NAPOLI(4-4-2 probabile): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera, Spinazzola; Politano, Anguissa, Gilmour, McTominay; Lukaku, Raspadori. Allenatore: Antonio Conte

Dove seguire il match in diretta tv e streaming

Il Match tra Parma e Napoli si disputerà allo stadio “Ennio Tardini” domenica 18 maggio alle 20:45. Sarà possibile seguire l’incontro in diretta tv su: Dazn, Dazn 1.

Inoltre, si potrà seguire in streaming dall’app di Dazn.