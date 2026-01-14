Questo sito contribuisce all'audience di

Napoli-Parma, le formazioni ufficiali

Redazione 14 Gennaio 2026
Le formazioni ufficiali della sfida valida per il recupero della sedicesima giornata di Serie A tra Napoli e Parma.

Napoli e Parma recuperano oggi la sedicesima giornata di Serie A, non disputata insieme alle altre gare per la Supercoppa Italiana poi vinta proprio dalla squadra di Antonio Conte.

Da una parte i padroni di casa che vengono dal pareggio di San Siro contro l’Inter di Cristian Chivu e vogliono recuperare terreno nella lotta scudetto.

Dall’altra i ragazzi di Cuesta, reduci dalla vittoria in rimonta al Via Del Mare contro il Lecce di Di Francesco.

Di seguito le formazioni ufficiali del match del Maradona.

Le formazioni ufficiali

NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Mazzocchi, Lobotka, McTominay, Olivera; Politano, Højlund, Lang. Allenatore: Antonio Conte (squalificato, in panchina Stellini)
A disposizione: Contini, Ferrante, Gutierrez, Beukema, Marianucci, Spinazzola, Vergara, Elmas, Neres, Ambrosino, Lucca

PARMA (3-5-1-1): Rinaldi, Circati, Troilo, Valenti; Britschgi, Keita, Estevez, Sorensen, Ordonez; Ondrejka; Cutrone. Allenatore: Carlos Cuesta
A disposizione: Corvi, Cosentini, Delprato, Valeri, Drobnic, Cremaschi, Bernabè, Oristanio, Djuric, Benedyczak

Carlos Cuesta, allenatore Parma

Dove vederla in tv

Il match tra Napoli e Parma, valido per il recupero della sedicesima giornata di Serie A, è in programma allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli alle ore 18:30 di mercoledì 14 gennaio 2026.

La gara sarà visibile in diretta su DAZN.