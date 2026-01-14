Napoli-Parma, le formazioni ufficiali
Le formazioni ufficiali della sfida valida per il recupero della sedicesima giornata di Serie A tra Napoli e Parma.
Napoli e Parma recuperano oggi la sedicesima giornata di Serie A, non disputata insieme alle altre gare per la Supercoppa Italiana poi vinta proprio dalla squadra di Antonio Conte.
Da una parte i padroni di casa che vengono dal pareggio di San Siro contro l’Inter di Cristian Chivu e vogliono recuperare terreno nella lotta scudetto.
Dall’altra i ragazzi di Cuesta, reduci dalla vittoria in rimonta al Via Del Mare contro il Lecce di Di Francesco.
Di seguito le formazioni ufficiali del match del Maradona.
Le formazioni ufficiali
NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Mazzocchi, Lobotka, McTominay, Olivera; Politano, Højlund, Lang. Allenatore: Antonio Conte (squalificato, in panchina Stellini)
A disposizione: Contini, Ferrante, Gutierrez, Beukema, Marianucci, Spinazzola, Vergara, Elmas, Neres, Ambrosino, Lucca
PARMA (3-5-1-1): Rinaldi, Circati, Troilo, Valenti; Britschgi, Keita, Estevez, Sorensen, Ordonez; Ondrejka; Cutrone. Allenatore: Carlos Cuesta
A disposizione: Corvi, Cosentini, Delprato, Valeri, Drobnic, Cremaschi, Bernabè, Oristanio, Djuric, Benedyczak
Dove vederla in tv
Il match tra Napoli e Parma, valido per il recupero della sedicesima giornata di Serie A, è in programma allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli alle ore 18:30 di mercoledì 14 gennaio 2026.
La gara sarà visibile in diretta su DAZN.