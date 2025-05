Le parole del coordinatore dello staff tecnico del Napoli Lele Oriali nel pre partita della sfida contro il Parma.

Mancano due partite al termine della Serie A 2024/25 e la lotta scudetto è ancora apertissima.

Nella penultima giornata di campionato il Napoli, primo in classifica con un punto di vantaggio sull’Inter, affronterà il Parma, match in programma questa sera alle 20:45.

In vista della partita il coordinatore dello staff tecnico azzurro Lele Oriali è quindi intervenuto ai microfoni di Dazn.

Di seguito le sue parole.

Napoli, le parole di Oriali

Oriali ha esordito: “Abbiamo fatto un’annata straordinaria e colgo l’occasione per ringraziare tutti quelli che ci hanno permesso di raggiungere l’obiettivo prefissato a inizio stagione di conquistare la prossima Champions League”.

Su Conte: “Ha qualche anno in più e un po’ più di esperienza. Qui a Napoli ha portato la cultura del lavoro e una mentalità vincente. Credo che sia il migliore nelle situazioni complicate come eravamo noi. Possibile addio? I rumors li abbiamo sempre tenuti fuori, non ci siamo fatti destabilizzare”.

Infine, ha concluso: “Quando siamo arrivati abbiamo parlato in maniera chiara al gruppo, che veniva da una stagione difficile, e siamo riusciti a fare una stagione straordinaria. Ci sono squadre che sono molto più competitive della nostra e sono dietro”.