Lele Oriali ha parlato prima del fischio d’inizio di Lecce-Napoli: l’annuncio sull’intervento chirurgico di De Bruyne

Il dirigente del Napoli, Lele Oriali, ha parlato prima dell’anticipo della 9a giornata che vede impegnati gli azzurri contro il Lecce.

Su De Bruyne ha annunciato: “L’intervento dovrebbe essere domani, dopodiché sapremo con più precisione i tempi di recupero”.

Oriali ha poi commentato il momento della squadra: “In palio ci sono sempre 3 punti, oggi come contro l’Inter. Io credo che la sconfitta di Eindhoven vada tenuta bene a mente. Dobbiamo affrontare le partite con lo stesso atteggiamento e la stessa unione d’intenti vista contro i nerazzurri”.

Sui tempi di recupero del centrocampista ha poi aggiunto: “Si parla di 3/4 mesi purtroppo. Ci dispiace, si era inserito molto bene nel nostro schema e stava dando tanto anche da punto di vista dell’esperienza”.

L’annuncio su Lukaku

Anche Lukaku è fuori da diversi mesi. Sul centravanti, spiega Oriali: “Rientra in settimana e speriamo di averlo presto”.

Il dirigente ha infine voluto elogiare così i sostituti: “Abbiamo avuto tanti infortuni, ma siamo sempre riusciti a sopperire. Finora i sostituti sono stati all’altezza”.