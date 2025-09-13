Napoli, Oriali: “Ci teniamo a far bene sia in campo nazionale che in campo internazionale”

Le parole di Gabriele Oriali, coordinatore dello Staff Tecnico e della Prima Squadra, a pochi attimi dall’inizio del match con la Fiorentina

Il Napoli si prepara a scendere in campo per il match contro la Fiorentina, valido per la terza giornata del campionato di Serie A.

Gli azzurri arrivano al match a punteggio pieno dopo aver battuto alla prima giornata il Sassuolo a aver vinto con il gol di Anguissa all’ultimo minuto contro il Cagliari alla seconda.

I viola, invece, cercano ancora la prima vittoria in Serie A dopo aver pareggiato contro il Cagliari e contro il Torino.

A pochi attimi dal fischio d’inizio di Fiorentina-Napoli Gabriele Oriali, coordinatore dello staff tecnico e della prima squadra, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport.

Napoli, l’intervista di Oriali

Oriali ha iniziato l’intervista parlando della scelta di Conte di far giocare Hojlund al posto di Lucca: “Questa è una scelta del tecnico. Il ragazzo è arrivato da poco ma si è integrato da subito. Il mister ha preferito lui a Lorenzo“.

Il coordinatore azzurro ha poi continuato soffermandosi sui tanti impegni che avranno gli uomini di Conte: “Abbiamo lavorato sul mercato per allestire una rosa competitiva per tutti gli impegni che abbiamo. siamo contenti di poter giocare ogni 3-4 giorni. Speriamo di riavere al più presto anche tutti gli infortunati che abbiamo. Ci teniamo a far bene sia in campo nazionale che in campo internazionale“.

“Fiorentina? Farà un ottimo campionato”: le parole di Oriali

Oriali ha concluso parlando della Fiorentina: “La Fiorentina ha allestito un’ottima rosa e sono convinto che farà un ottimo campionato. Questa stagione sarà molto più competitiva rispetto a quella dello scorso anno“.