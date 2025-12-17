Napoli, Olivera non si allena alla vigilia del Milan: affaticamento al polpaccio
Alla vigilia della partita con il Milan, il difensore del Napoli Olivera non si allena per un affaticamento al polpaccio
Il Napoli si allena in vista della semifinale di Supercoppa Italiana con il Milan.
Gli azzurri affronteranno i rossoneri domani, 18 dicembre, alle ore 20 italiane (22 in Arabia Saudita).
Durante l’allenamento alla vigilia, però, il difensore azzurro Mathías Olivera non è sceso in campo a causa di un leggero affaticamento muscolare al polpaccio.
Conte dovrà dunque valutare le sue condizioni verso il match contro il Milan, che invece si allenerà oggi pomeriggio alle ore 17 italiane.