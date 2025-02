Napoli, niente da fare per Saint-Maximin: virata su Okafor

Il Napoli continua a cercare il sostituto di Kvaratskhelia: le ultime

Il Napoli continua a lavorare per il sostituto di Kvaratskhelia, che potrebbe arrivare nell’ultimo giorno di calciomercato.

Il club azzurro non è riuscito a chiudere per Allan Saint-Maximin, per cui ci sono state delle complicazioni.

Per questo motivo, alla fine ha virato definitivamente, salvo colpi di scena, su Noah Okafor.

L’attaccante arriverà dal Milan in prestito oneroso con diritto di riscatto fissato intorno ai 25 milioni di euro.