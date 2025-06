Napoli, vivi i contatti per Nusa del Lipsia: la situazione

Antonio Nusa (imago)

Il Napoli continua a seguire Nusa, attaccante norvegese del Lipsia

Giornata di colpi in entrata per il Napoli, che ha accolto Marianucci – che ha svolto le visite mediche in mattinata -, ha chiuso per De Bruyne e si è avvicinato molto anche a Musah del Milan.

Ma i campioni d’Italia non vogliono fermarsi, perché l’obiettivo è quello di rinforzare ulteriormente la rosa a disposizione di Antonio Conte.

In questo senso, per quanto riguarda l’attacco, sono vivi i contatti per Antonio Nusa, ala norvegese del Lipsia che lo scorso venerdì ha impressionato contro l’Italia.

La dirigenza azzurra sta continuando a parlare con quella tedesca per capire le condizioni dell’affare: il classe 2005 è seguito da un anno da Manna.