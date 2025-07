Napoli, scambio di documenti per Noa Lang: le cifre

In chiusura la trattativa tra il Napoli e Noa Lang

Il Napoli si prepara ad accogliere presto un nuovo arrivo: l’olandese Noa Lang è infatti sempre più vicino a vestire la maglia azzurra.

Proprio in queste ore è in corso lo scambio di documenti col calciatore olandese ormai ex PSV, dopo che è stata trovata l’intesa su 25 milioni di euro più 2 di bonus. Il Napoli, avrà poi anche il 10% sulla futura rivendita.

Si tratta di un arrivo importante in casa Napoli, con Antonio Conte che avrà presto a disposizione un nuovo giocatore di grande talento.

Nella passata stagione, il classe 1999 ha raccolto 14 gol e 12 assist in 44 presenze complessive tra tutte le competizioni.