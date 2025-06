Napoli, accordo raggiunto con Noa Lang: la situazione

Raggiunto l’accordo con il calciatore del PSV Noa Lang, ma non c’è solo lui: sono in 4 per due posti. La situazione

Il Napoli ha raggiunto l’accordo con il calciatore del PSV Noa Lang. Col club olandese è previsto un nuovo contatto in queste ore, e l’operazione si aggirerà sui 28 milioni qualora dovesse essere raggiunta un’intesa di massima.

Il calciatore aveva individuato già da tempo in Napoli la sua possibile destinazione, e adesso l’affare potrebbe davvero prendere il via.

Ma non è l’unico nome che gira attorno all’orbita Napoli: nella lista azzurra ci sono anche, oltre appunto a Noa Lang, Sancho, Ndoye e Chiesa (con cui ci sono stati nuovi contatti), come vi abbiamo raccontato nelle scorse ore.

Il Napoli vorrebbe però fare due colpi, di cui uno da chiudere entro la giornata di domani – 25 giugno -. E questo potrebbe proprio essere Noa Lang.